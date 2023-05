Alternative zu Büro und Homeoffice: Kulmbachs erster Coworking-Space eröffnet demnächst

Das Phänomen ist vor allem aus Großstädten und Ballungszentren bekannt. Als Alternative zu Büro und Homeoffice eröffnen aber auch im ländlichen Oberfranken immer mehr sogenannte Coworking-Spaces – Orte, an denen unter einem Dach Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen an ihren Projekten arbeiten und sich gegenseitig inspirieren sollen. Auch in Kulmbach eröffnet demnächst so ein Coworking-Space. Bezirkstagspräsident und Vorsitzender der Agentur Oberfranken Offensiv Henry Schramm:

Ein anderes Beispiel ist das Coworking-Projekt „Landleben auf Probe“, das demnächst in Nordhalben im Landkreis Kronach startet. Die zehn Teilnehmer aus ganz Deutschland lernen das Leben in der Marktgemeinde kennen, bringen sich in die Gemeinschaft mit ein und setzen neue Impulse.