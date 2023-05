Alternative Wege ins Berufsleben: Podiumsgespräch von SCHULEWIRTSCHAFT Hof

Was will ich nach der Schule machen? Einige junge Menschen haben da schon einen konkreten Plan, andere noch keine Vorstellung. Der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Hof will darauf aufmerksam machen, dass es viele verschiedene Wege in den Beruf gibt. Dazu veranstaltet der Arbeitskreis am Abend ein Podiumsgespräch in der Christian-Wolfrum-Schule Hof. Dabei stellen drei Menschen aus der Stadt ihre ungewöhnlichen beruflichen Laufbahnen vor. Ziel ist es, verschiedene Möglichkeiten bei der Ausbildungswahl vorzustellen. Los geht’s um 18 Uhr – der Eintritt ist frei.