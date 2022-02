„Alter Bahnhof“: Neuer Besitzer haucht Hofer Kultkneipe wieder Leben ein

Deutsche Küche, Musik und das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das alles soll es schon bald wieder in der Hofer Kultkneipe „Alter Bahnhof“ geben. Die Kneipe hatte im März 2019 nach dem überraschenden Tod des ehemaligen Besitzers schließen müssen. Jetzt ist die Immobilie in neue Hände geraten. Taner Sewik aus Hof plant, die Kneipe bereits im April wiederzueröffnen. Der Gastronomiebereich soll weitestgehend erhalten werden – nur an der Tischdekoration möchte der neue Inhaber etwas ändern. Außerdem sollen im oberen Teil des Gebäudes Pensionszimmer eingerichtet werden. Weil das Obergeschoss aber noch stark renovierungsbedürftig ist, werden die ersten Gäste wohl erst in ein paar Monaten hier einziehen dürfen. Neben einem Biergarten im Sommer, sollen sich Gäste auch künftig wieder über Veranstaltungen und Konzerte im „Alten Bahnhof“ freuen können.