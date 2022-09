Nach einem knappen Jahr Bauzeit ist in Helmbrechts an der Alten Weberei ein neues Gelände entstanden. Für 1,6 Millionen Euro hat die Stadt eine große Freifläche und einen Eventspielplatz gebaut. Knapp 1 Million Euro kam dabei aus Mitteln der Städtebauförderung. Bürgermeister Stefan Pöhlmann zur Einweihungsfeier am Samstag:

Neben dem großen Spielplatz gibt es am Gelände der Alten Weberei nun auch viele Sitzstufen, barrierefreie Wege und eine Veranstaltungsfläche.