Alte Schule in Ort: Sanierung auf der Zielgeraden

Drei Jahre läuft jetzt schon die Sanierung der alten Schule im Helmbrechtser Ortsteil Ort. Mittlerweile hat sich auch schon einiges getan. Die Innenräume sind so gut wie fertig, neue Holzfenster sind eingebaut. Als nächstes geht es an die Gestaltung der Fassade, heißt es aus dem Rathaus. Der Umbau der alten Schule in der Pressecker Straße ist Teil der Förderoffensive Nordostbayern, mit der die Stadt Helmbrechts ihre Leerstände beseitigt. Künftig soll in dem Gebäude ein Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Maus-Stiftung will dort außerdem ein Museum einrichten. Dafür sucht sie noch alte Klassenfotos aus Ort. Wer welche beisteuern will, findet den Kontakt hier:

Tel.: 09252 358932, E-Mail: vorstand@mausstiftung.de