Alte Schule in Leupoldsgrün: Heute offizielle Einweihung

Selbitz diskutiert noch, was mit dem alten Schulhaus passieren soll. Leupoldsgrün ist da deutlich weiter. Die Gemeinde hat das Gebäude in den vergangenen beiden Jahren sanieren und erweitern lassen. Dort hat nun nicht nur die Gemeindeverwaltung mehr Platz. Auch für Vereine und Veranstaltungen sind die Räume gedacht. Heute steht die offizielle Einweihung des Drei-Millionen-Euro-Projekts an. Nach dem Festakt ist die Alte Schule von 14 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung geöffnet. Es gilt die 2G-Regel.