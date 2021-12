Alte Pinakothek erwirbt französisches Rokoko-Pastellgemälde

München (dpa/lby) – Die Alte Pinakothek hat ein Gemälde des Rokoko-Malers Maurice Quentin de La Tour als Leihgabe erworben. Der Franzose (1704-1788) gelte als einer der prominentesten Porträtkünstler seiner Zeit, teilte das Museum am Montag in München mit. Seine Bilder schuf er mit Pastellstiften. Nach Angaben der Pinakothek ließen sich Adlige am Königshof von ihm ebenso malen wie wichtige Leute aus Wissenschaft, Kunst und Kultur. Das nun erworbene Gemälde aus dem Jahr 1748 zeigt den einflussreichen Finanzier Jean-Baptiste Philippe (1689-1768) und soll ab Mai 2022 zu sehen sein.

