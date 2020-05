Alte Kaffeerösterei in Plauen: Förderung für neues Dach

Sie ist ein Anlaufpunkt für Künstler, Musiker oder Vereine: Die Alte Kaffeerösterei in Plauen. Seit vielen Jahren steigen dort die verschiedensten Veranstaltungen. Der Verein hat an dem alten Gebäude auch schon eine Menge gemacht. Das größte Sorgenkind ist aber das Dach. Wenn es stark regnet, dann läuft Wasser rein. So eine Sanierung ist aber sehr teuer. Etwa 40.000 Euro fallen dafür an. Jetzt steht fest: Der Kulturraum Vogtland-Zwickau und die Denkmalpflege des Freistaats Bayern fördern das Projekt zum größten Teil. In drei Monaten soll es voraussichtlich mit dem Bau losgehen, um rechtzeitig vor dem Winter fertig zu sein.

(Symbolbild)