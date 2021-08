Alsenberger Durchlass: Früher befahrbar als gedacht

Bei dem schweren Unwetter im Juli und den Massen an Wasser, die da runterkamen, haben sich kleine Bäche zu reißenden Strömen verwandelt. Der Otterbach, der unter dem Alsenberger Durchlass in Hof fließt, hat so gewütet, dass der Straßenbelag des Tunnels in sich zusammengesackt ist – mit ihm ist auch ein Auto eingebrochen. Der Alsenberger Durchlass ist seitdem für den Verkehr gesperrt.

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat jetzt gute Nachrichten aus dem Ferienausschuss der Stadt Hof:

Die Stadtverwaltung war davon ausgegangen, dass der Alsenberger Durchlass für Wochen oder sogar Monate gesperrt sein könnte. Damit hätte sich die Verkehrssituation in Hof über längere Zeit verschärft.