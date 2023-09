Das Wiesenfest ist für die Selber jedes Jahr ein Highlight. Ein ganz besonderer Moment ist, wenn am Montag die Luftballons in den Himmel steigen. Davon gibt es schon viele Fotos. Jetzt hat die Stadt daraus aber auch ein Puzzle machen lassen. Aus insgesamt 40 Teilen könnt ihr das Motiv vom Wiesenfestmontag selbst zusammen basteln. Das Puzzle eignet sich aber auch als Souvenir. Zu kaufen gibt es das für 3,50 Euro in der Tourist-Info in Selb.