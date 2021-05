Als erstes in der Region: Digitaler Bankschalter in Leupoldsgrün

Überweisungen, Daueraufträge, Kontoauskünfte – In der Raiffeisenbank-Filiale in Leupoldsgrün können Kunden ihre Bankgeschäfte jetzt vor Ort per Video-Chat erledigen. Dort steht seit einigen Tagen der erste digitale Bank-Schalter der Region. Anders als beim klassischen Online-Banking besprechen die Kunden in der Bank in einem abgetrennten Raum ihre Anliegen und Fragen mit einem Mitarbeiter über einen Bildschirm. Gerade befindet sich der Automat in der Testphase. Marktbereichsleiter Markus Suttner ist gespannt, wie die Idee bei den Nutzern ankommt.

Die Raiffeisenbank Hochfranken West plant übrigens noch zwei weitere digitale Schalter. Die soll es in Sparneck und Marlesreuth geben.