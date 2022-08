Als erste Kirchengemeinde in Bayern: Gemeinde in Kirchenlamitz setzt Blühpakt-Projekt erfolgreich um

Es gibt immer mehr Projekte, die sich um den Natur- und Artenschutz bemühen. Eines ist das Blühpakt-Projekt des Freistaats Bayern. Als bayernweit erste Gemeinde hat die Kirchengemeinde Kirchenlamitz das Projekt nun erfolgreich umgesetzt. Im Gemeindezentrum in Niederlamitz duftet es jetzt nach Thymian, die Zitronenfalter flattern herum und es gibt einen Apfelbaum sowie frische Holundersträucher. Aber auch andere Freiflächen in den Dekanaten Selb und Wunsiedel genießen jetzt besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf den Artenschutz. Die Verantwortlichen haben sich dabei bewusst für Flächen rund um Kindergärten und Seniorenheime entschieden.