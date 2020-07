Als Ersatz für die Kulturwelten: Helmbrechtser Kulturbeutel

Sie sind eine der beliebtesten Veranstaltungsreihen in der Region: Die Kulturwelten in Helmbrechts. Heuer müssen sie aber leider ausfallen. Um zumindest ein Stück davon nach Hause zu holen, gibt es den Kulturbeutel. Und dabei kann man auch noch was Gutes für die Kulturszene tun. Mit dem Kauf geht eine Spende ans Oberfränkische Textilmuseum und die Kulturwelten. Außerdem planen die Veranstalter noch weitere Aktionen. So sind zum Beispiel Videoabende und kleine Live-Konzerte im Gespräch, heißt es in einer Mitteilung.