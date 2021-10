Ansbach (dpa/lby) – Drei als Einhörner verkleidete Männer sind in Ansbach geschlagen und leicht verletzt worden. Der Hintergrund der Tat sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die drei Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren seien am frühen Morgen betrunken in der Stadt unterwegs gewesen und aus einer Gruppe von ungefähr acht Personen heraus angegriffen worden. Man suche nun Hinweise zu den Tätern.

