Alpin-Chronistin: Messners Leistung wird nicht gewürdigt

Verlust von Rekord-Titeln in Guinness-Buch: Messner gelassen

In diesem Jahr kamen Peter Fox, Clueso und die Ärzte - für 2024 präsentiert Veranstalter FKP Scorpio für die Festivals «Southside» und (…)

Rasen statt Rosten: 92-Jähriger erfindet Turbo-Rollator

Weil er auch mit über 90 Jahren in die Natur will, hat ein Tüftler am Bodensee einen Gelände-Rollator mit Elektroantrieb erfunden. Mit (…)