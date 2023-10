Allianz gegen Rechtsextremismus: U18-Wahl muss Demokratiefördergesetz nach sich ziehen

Das Ergebnis der U 18-Wahl war für viele überraschend. Bei der Jugendwahl, deren Stimmen bei der Landtagswahl nicht gezählt werden, haben Kinder und Jugendliche die AfD zur zweitstärksten Kraft gewählt. Davor war nur die CSU. Das Bild hat sich auch in den Stimmkreisen Hof und Wunsiedel/Kulmbach gezeigt. Die verbandliche Jugendarbeit in Bayern fordert deshalb mehr Demokratiebildung und Medienpädagogik. Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg hält außerdem ein Demokratiefördergesetz für sinnvoll. Die Zivilgesellschaft müsse strukturell gefördert werden. Außerdem braucht es eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle in Bayern und eine kostenlose Opferberatung.