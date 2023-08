Allianz gegen Rechtsextremismus: Freie Wähler sollen Aiwanger-Affäre aufarbeiten

In der Flugblatt-Affäre rund um ein antisemitisches Pamphlet hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger in einem kurzen Statement am Nachmittag offiziell entschuldigt. Seine Entschuldigung gelte den Opfern des NS-Regimes und deren Hinterbliebenen, so Aiwanger. Von einem Rücktritt war jedoch nicht die Rede. Die Allianz gegen Rechtsextremismus der Metropolregion Nürnberg fordert den stellvertretenden Ministerpräsidenten aber dazu auf, seine Ämter in der Staatsregierung ruhen zu lassen bis der Sachverhalt lückenlos aufgeklärt sei. Aiwanger müsse für sein Fehlverhalten einstehen, es glaubwürdig bedauern und seine Konsequenzen daraus ziehen. Bis dato habe es keine wirklich nachvollziehbaren Erklärungen von Aiwanger gegeben. Daran sollen die Freien Wähler jetzt arbeiten.