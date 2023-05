Alles im Fluss?: Ausstellungseröffnung im Grünen-Regionalbüro in Auerbach

In Norditalien hat das Hochwasser zuletzt für massive Schäden gesorgt. Vor zwei Jahren hat es auch Deutschland und die Euroherz-Region erwischt. Solche Flutkatastrophen sind angesichts der Klimakrise immer wahrscheinlicher. Auf die Bedeutung von Wasser für unser Leben soll die Ausstellung „Alles im Fluss? Wasser in der Krise“ im Regionalbüro der Grünen in Auerbach im Vogtland aufmerksam machen. Sie gibt einen Überblick darüber, vor welchen Herausforderungen unsere Flüsse, Seen, das Grundwasser und die Meere stehen. Die Ausstellung könnt ihr euch bis zum 5. Juni montags bis donnerstags zwischen 9 und 12.30 Uhr ansehen.