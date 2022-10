Allerheiligen, Volkstrauertag und Co.: Stille Feiertage in Bayern

Heute wird wieder Halloween gefeiert, doch ab 2 Uhr ist damit Schluss. Dann beginnt im bayerischen Teil der Euroherz-Region der stille Feiertag Allerheiligen. Das heißt bis 24 Uhr sind Tanz und laute Musik verboten. Im November und Dezember gilt das noch an anderen Tagen, dem Volkstrauertag am 13., dem Buß- und Bettag am 16. und dem Totensonntag am 20.. An Heiligabend gilt das Tanzverbot von 14 bis 24 Uhr. In Bayern gibt es insgesamt neun stille Feiertage.

Im Vogtland und in unserem Thüringer Sendegebiet ist dagegen heute Feiertag, der Reformationstag. Morgen ist dort wieder ein ganz normaler Arbeitstag.