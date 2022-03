Aller guten Dinge sind drei: Stadtradeln in Hof

Gerade bei den hohen Spritpreisen derzeit, überlegt sich der ein oder andere vielleicht doch eher das Fahrrad zu benutzen. In Hof findet im Sommer schon zum dritten Mal die Aktion Stadtradeln statt – genauer gesagt vom 19. Juni bis 9. Juli. Damit will die Stadt mehr Menschen zum Fahrradfahren animieren. Zum Auftakt soll es auch eine spezielle Veranstaltung geben. Dabei sollen Straßen in der Innenstadt nur für Fahrradfahrer, Fußgänger und E-Scooter zugänglich sein.

Auf diesen Straßen soll geradelt werden

Die Auftaktveranstaltung Stadtradeln wird am Sonntag, den 19. Juni 2022 starten. Geplant sind Sperrungen von Straßen, sodass ein Innenstadtring entsteht, auf dem sich dann Fahrradfahrer, Inliner, Tretroller, E-Scooter, Seniorenmobile oder Fußgänger frei bewegen können. Um die Auftaktveranstaltung noch interessanter zu gestalten, erfolgt die Integration einer neuen Veranstaltung ins Innere des Innenstadtringes – der Mobilitätstag.

Das Ziel ist eine Veränderung im Mobilitätsverhalten, bei der die Hoferinnen und Hofer proaktiv auf dem Innenstadtring unterwegs sein werden und die örtlich verteilten Einzelveranstaltungen besuchen können. Der Bus kann mit geringen Einschränkungen am Veranstaltungstag fahren. Die Strecke:

Ludwigstraße – Graben – Mühldamm – Mittlerer Anger – Saaleradweg – Mühlstraße – Pfarr – Lorenzstraße –– Altstadt – Oberes Tor

Aufruf zur Teilnahme