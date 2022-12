Allee zwischen Tauperlitz und Kautendorf: Die meisten Bäume bleiben stehen

Zwischen Tauperlitz und Kautendorf ist es schon öfter zu Unfällen gekommen. Deshalb will der Landkreis Hof die Straße sicherer machen. Ursprünglich sollten über 30 Bäume für eine Schutzplanke weichen. Nach Protesten von Umweltschützern hat der Landschaftspflegeverband die Strecke untersucht und seine Ergebnisse im Bauausschuss des Kreistags vorgestellt:

so der Hofer Landrat Oliver Bär. Bei Bedarf will der Landkreis Leitplanken an bestimmten Stellen anbringen. Seit einiger Zeit gilt Tempo 70 auf der kurvigen Kreisstraße. Diese Maßnahme will das Landratsamt beibehalten.