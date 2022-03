Alle Jahre wieder: Tipps für den sicheren Start in die Biker-Saison

Bei dem sonnigen und trockenem Wetter der vergangenen Wochen hören wir schon jetzt die Motorräder über die Straßen der Region brummen. Vor dem offiziellen Saison-Start im April, gibt die oberfränkische Polizei wie jedes Jahr wichtige Tipps für einen sicheren Biker-Frühling.

Bevor es auf die Straße geht, sollten Motorradfans erstmal die vier B’s checken: Ist die Bereifung noch in Ordnung und haben die Reifen genug Luft? Sind die Bremsen intakt? Hierbei unbedingt den Füllstand der Bremsflüssigkeit kontrollieren. Um nicht von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden, sollten Biker auch dringend einen Blick auf die Beleuchtung ihrer Zweiräder werfen. Und schließlich muss auch die Bekleidung stimmen. Der Helm ist obligatorisch, die Polizei empfiehlt zudem Reflektoren an der Kleidung. T-Shirt und Jeans zum Motorradfahren gehen gar nicht. Wer sich unsicher ist, ob er oder sie fit genug ist, kann beim ADAC oder bei Fahrschulen ein Motorradsicherheitstraining absolvieren.

Bereifung: Haben die Pneus noch genug Profil, um auch bei einem unerwarteten Regenschauer noch genügend Haftung auf der Straße zu vermitteln? Mindestens 1,6 Millimeter sind am Motorrad übrigens gesetzlich vorgeschrieben. Sind die Reifen noch „frisch“? Mit den Jahren verliert der Gummi an Geschmeidigkeit und Haftvermögen. Überalterte Reifen sollten daher unabhängig von ihrer Profiltiefe ausgetauscht werden. Gleiches gilt bei sichtbaren Beschädigungen oder Rissen im Gummi. Zu guter Letzt muss der Luftdruck stimmen. Während der Standzeit in den kalten Monaten hat sich dieser meist verringert, ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät den richtigen Wert. Hier führt kein Weg am geeichten Füllgerät vorbei – der bloße Blick auf den Reifen kann erheblich täuschen und so zu gefährlichem Fahrverhalten führen.

Bremsen: Sind die Bremsbeläge noch dick genug? Sind alle Leitungen und Schläuche intakt und dicht? Wie steht es um die Bremsflüssigkeit selbst? Nicht nur ein zu geringer Füllstand, auch überalterte Bremsflüssigkeit kann zu einem spontanen Totalausfall der Bremse führen. Setzen Sie hier ein besonderes Augenmerk, ihre Bremse kann und muss im Ernstfall ihr Leben retten.

Beleuchtung: Leuchtet alles, was leuchten muss? Gerade Motorräder werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette häufig übersehen, was immer wieder zu schweren Kollisionen führt. Scheinwerfer, Schluss- und Bremslicht sorgen für Sichtbarkeit und damit für Sicherheit. Sie müssen funktionieren und sauber sein. Auch lohnt ein Blick auf die seitlichen und hinteren Reflektoren. Sie sind beim unbeleuchteten Motorrad die einzige Chance, bei Dunkelheit gesehen zu werden.

Bekleidung: Ist die Maschine fit, geht es zum Fahrer selbst. In welchem Zustand ist die Schutzkleidung? Wie alt ist der Helm? Während das Tragen eines geeigneten Schutzhelms gesetzlich vorgeschrieben ist, kann es zur Motorradkombi mit Protektoren nur eine eindringliche Empfehlung geben. Tragen Sie auch auf kurzen Strecken immer Ihre vollständige Schutzkleidung! Eine Jeans oder eine dünne Jacke schützen beim Sturz – auch aus geringen Geschwindigkeiten – nicht. Im Übrigen erhöhen reflektierende Elemente an der Kleidung des Fahrers selbst die Chance, rechtzeitig gesehen zu werden, erheblich. Nutzen Sie diese Möglichkeit und verschaffen Sie sich einen optischen Vorteil im Straßenbild.

Der letzte kritische Blick sollte dem Menschen auf der Maschine selbst gelten. Bin ich fit genug, um aufs Motorrad zu steigen? Fühle ich mich in der Handhabung meines Fahrzeugs ausreichend sicher? Starten Sie vorsichtig und mit Bedacht in Ihre ersten Kilometer des Jahres 2022. Gönnen Sie sich die Zeit, sich wieder an ihr Bike zu gewöhnen. Statistisch gesehen ereignen sich viele der schweren Unfälle während der ersten 500 gefahrenen Kilometer.