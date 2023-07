Alkoholverbot und Videoüberwachung: Stadtrat entscheidet über Sicherheitsmaßnahmen in Plauen

Ausschreitungen von Migranten in Plauen haben dazu geführt, dass bei einigen Menschen das Sicherheitsgefühl gesunken ist. Dagegen will die Stadt etwas tun und neue Maßnahmen umsetzen. Der Stadtrat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Nachmittag damit.

Auf den Tischen liegen gleich mehrere Anträge von verschiedenen Fraktionen. Die einen wollen mehr Präsenz in Plauen. Die CDU-Fraktion ist für ein Alkoholverbot und Videoüberwachung in der Innenstadt. Die FDP fordert Videoüberwachung speziell im Bereich des Postplatzes. Andere Fraktionen wollen mehr auf Prävention setzen. Die Linke fordert eine Anlaufstelle für die Bevölkerung in der Innenstadt. Die SGI-Fraktion möchte, dass die Stadt einen Sozialpädagogen einstellt. Oberbürgermeister Steffen Zenner hat schon im Vorfeld deutlich gemacht, für alle Vorschläge offen zu sein.