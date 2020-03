Alkoholverbot in Plauen: Zone künftig größer

Rund um den Postplatz in Plauen hat es in der Vegangenheit immer wieder Probleme mit Trinkern gegeben. Deswegen hat der Stadtrat vor zwei Jahren ein Alkoholverbot in der Innenstadt beschlossen. Das hat Wirkung gezeigt, dafür sind an anderen Bereichen Probleme aufgetreten. Der Stadtrat hat sich jetzt erneut damit beschäftigt und beschlossen, die Alkoholverbotszone zu erweitern. Vier Räte enthielten sich, sieben stimmten dagegen – darunter die komplette Linksfraktion. Ab dem 1. April darf niemand mehr rund um die Stadt-Galerie, dem Theater oder dem Vogtlandkonservatorium Alkohol trinken oder dabei haben. Wer das trotzdem tut, dem drohen empfindliche Geldstrafen. Das Alkoholverbot in Plauen gilt zwei Jahre lang.