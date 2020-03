Alkoholverbot für Plauen? Thema heute im Stadtrat

Gerade junge Menschen sind oftmals gerne in der Stadt unterwegs und verbringen dort Zeit mit Freunden. An der ein oder anderen Stelle stoßen sie vielleicht auch einmal miteinander mit Alkohol an. Alle, die in der Innenstadt in Plauen in den vergangenen beiden Sommern unterwegs gewesen sind, konnten das nicht. Dort galt nämlich Alkoholverbot. Es hat zwar seine Wirkung gezeigt, ist aber vergangenes Jahr ausgelaufen.

Jetzt will es der Stadtrat verlängern – darüber entscheidet er heute (03.03.). Es soll dann noch umfangreicher als bisher sein. Die CDU ist dafür, die Linke will wohl dagegen stimmen.