Alkoholkauf erst ab 18? Drogenpräventionsbeauftragter für Stärkung des Jugendschutzes

Wein und Bier sollten in Deutschland erst ab 18 gekauft werden dürfen. Das fordert der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert. Die Verfügbarkeit sei aktuell zu niedrigschwellig. Jochen Bergmann, Drogenpräventionsbeauftragter der Kripo Bayreuth hat Zweifel daran, ob die Maßnahme wirklich den Konsum von Alkohol einschränkt. Er würde begrüßen, den Jugendschutz mehr in den Fokus zu nehmen. Vor allem im ländlichen Raum sei es nach wie vor kein Problem auch als Jugendlicher schon an Alkohol zu kommen. Zum Beispiel auf Dorffesten oder bei Familienfeiern. Deswegen sollte man laut Bergmann so früh wie möglich mit dem Jugendschutz beginnen und in der Schule mehrmals über Alkohol und andere Drogen aufklären.