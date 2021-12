Alex adé: DB Regio bekommt Zuschlag für Bahnstrecke München-Hof

Wer mit dem Zug von Hof nach Regensburg oder München will, der fährt meistens mit der Länderbahn Alex. Das könnte sich bald ändern. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat den Zuschlag im Vergabeverfahren für den Expressverkehr in Ostbayern jetzt der DB Regio erteilt. Sie soll künftig die Strecke München-Hof befahren. Für die Strecke München-Prag soll die Allegra Deutschland den Zuschlag bekommen. Der Grund dafür ist, dass die Strecke nach 2023 nicht mehr durchgängig ist. Bisher werden die Züge aus Hof und Prag in Schwandorf zusammengeführt, in Zukunft fahren sie im stündlichen Wechsel getrennt voneinander nach München. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft erhofft sich, dass die Züge dann pünktlicher kommen. Bisher mussten die Fahrgäste auf der Strecke oft mit Verspätungen rechnen.

Die unterlegenen Bieter haben jetzt zehn Tage Zeit, um Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen.