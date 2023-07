Alcaraz in Wimbledon ohne große Mühe weiter

Jule Niemeier kann mit ihrem Tennis-Jahr bislang nicht zufrieden sein. Jetzt ist sie zurück an dem Ort, an dem sie ihren bislang (…)

Jule Niemeier will in Wimbledon ins Viertelfinale

Zwei deutsche Qualifikanten stehen in Wimbledon in Runde zwei. Für Tennis-Superstar Djokovic ist ein Handtuch fast wichtiger als der (…)

Wimbledon-Beginn: «Fühle mich auf Rasen so gut wie selten»

Lange Zeit hat Alexander Zverev mit Tennis auf Rasen gefremdelt. Doch in diesem Jahr scheint alles anders. In Wimbledon will er (…)