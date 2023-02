Alba-Boss Baldi: «Bayern-Ergebnis hat mir nicht gefallen»

Die herbe Niederlage der Bayern-Basketballer gegen Hamburg ist für Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi mit Blick auf das Pokal-Halbfinale am Samstag kein Vorteil für die Berliner. «Da wird eine ganz andere Mannschaft auf dem Parkett stehen. Das ist eine ganz erfahrene Mannschaft und ein ganz erfahrener Club», sagte Baldi am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. «Um ehrlich zu sein, hat mir das Ergebnis gestern nicht so gefallen», sagte Baldi.

Die Bayern hatten am Dienstagabend in der Bundesliga überraschend klar mit 70:89 gegen das Kellerkind Hamburg Towers verloren und dabei eine erschreckend schwache Leistung gezeigt. Dennoch erwartet Baldi am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) im Halbfinale des Top Four in Oldenburg ein Duell auf Augenhöhe, das trotz der vielen Aufeinandertreffen in der Vergangenheit immer noch etwas Besonderes sei. «Das nutzt sich nicht ab», sagte Baldi.