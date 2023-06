Alarmstufe Rot: Kliniken in der Region beteiligen sich an Aktionstag

Befristete Hilfspakete und Einmalzahlungen reichen nicht aus, um die Versorgungssicherheit in den Krankenhäusern sicherzustellen. Dieser Meinung ist Peter Wack, Vorstand der Kliniken Hochfranken. Die Kliniken beteiligen sich heute daher am bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“. Die Aktion soll ein Appell an die Bundesregierung sein, um Krankenhäuser aktiv zu unterstützen. Das Klinikum Fichtelgebirge beteiligt sich ebenfalls, um auf die verheerende wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser aufmerksam zu machen. Den Kliniken machen immense Preissteigerungen und die fehlende Refinanzierung zu schaffen. Unterdessen setzt sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek für eine höhere Investitionskostenförderung für Kliniken ein. Diese soll laut einem, vom CSU-Parteivorstand beschlossenen, Regierungsprogramm auf eine Milliarde Euro pro Jahr steigen.