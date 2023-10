Alarmierungsübung in Plauen: Feuerwehr übt zusammen mit der Bahn

Wundert euch nicht, wenn euch heute in Plauen jede Menge Feuerwehrautos begegnen. Da ist nichts Schlimmes passiert, das Ganze ist eine Großübung zusammen mit der Deutschen Bahn. Deshalb wird die Feuerwehr auch in Richtung Oberer Bahnhof unterwegs sein. Bei der Übung wird von einem Brand in einem Zug ausgegangen. Die Feuerwehr Plauen übt dann, wie sie in den Zug reinkommt, welche technischen Besonderheiten sie beachten muss und welche Gefahren es vielleicht gibt. Auch der THW-Ortsverband Plauen ist dabei. Die Übung beginnt gegen 15 Uhr, heißt es von der Stadt Plauen.