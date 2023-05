Alaba über Tuchel und Bayern: «extrem starke Kombination»

Der frühere Bayern-Verteidiger David Alaba glaubt an eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen seinem Ex-Club und Fußball-Trainer Thomas Tuchel. «Er ist in der heißen Phase der Saison eingestiegen, hatte gleich mehrere schwierige Partien vor der Brust. Ich bin mir aber sicher, dass Thomas Tuchel und die Bayern eine extrem starke Kombination sind», sagte der Abwehrspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz».

Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Manchester City in Madrid an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) lobte der 30 Jahre alte österreichische Nationalspieler Real-Trainer Carlo Ancelotti. «Er zählt zu den größten Trainern aller Zeiten und bringt darüber hinaus eine sehr spezielle Erfahrung mit und hat menschliche Werte und Charakterzüge, die sehr besonders und wichtig sind», sagte Alaba über den ehemaligen Bayern-Coach Ancelotti, der in München 2017 schon nach etwas mehr als einem Jahr freigestellt wurde. «Er hat auch in München funktioniert, wir haben auch dort starken Fußball gezeigt und Erfolge gefeiert», merkte Alaba an.

Der gebürtige Wiener ist zuversichtlich, dass er sich mit Österreich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. Nach zwei Partien ist die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick noch ohne Punktverlust. «Wir haben einen wirklich starken Kader und eine super Atmosphäre innerhalb des Teams. Der Trainer will uns besser machen und gibt uns einen klaren Plan vor. Wenn wir diesen alle gemeinsam beherzigen und unsere Qualität abrufen, können wir viel erreichen.»