Aktuelle Statistik: Deutlich weniger Gäste und Übernachtungen in der Region

Die Gastronimie, der Einzelhandel und auch die Hotellerie. Vielen Branchen macht die Corona-Krise zu schaffen. Aktuelle Zahlen des Landesamts für Statistik zeigen: Die Gäste- und Übernachtungszahlen sind im März deutlich eingebrochen. Auch bei uns in der Region.

In Stadt und Landkreis Hof hat es deutlich weniger Gästeankünfte gegeben. In der Stadt sogar über 65 Prozent weniger – verglichen mit dem Vorjahresmonat. Es haben auch deutlich weniger Menschen im Hofer Land übernachtet. So gehts auch dem Landkreis Wunsiedel. Hier hat es rund 60 Prozent weniger Gästeankünfte gegeben als im Vorjahr um den Zeitpunkt und über 50 Prozent weniger Übernachtungen. Im Landkreis Tirschenreuth, der von der Corona-Pandemie besonders betroffen ist, hat es auch über 50 Prozent weniger Gästeankünfte – verglichen mit dem Vorjahresmonat – gegeben.