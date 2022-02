Aktuelle Situation im Einzelhandel: Folgen der Pandemie deutlich zu spüren

Erst der Lockdown und dann verschiedene Auflagen. Nachdem viele Händler ihre Geschäfte wochenlang geschlossen halten mussten, hat die Regierung sie immer wieder vor verschiedenste Hürden gestellt. Neben einer begrenzten Anzahl von Kunden in den Geschäften und der Maskenpflicht, durften viele Einzelhändler zuletzt nur noch Kunden in ihre Geschäfte lassen, die nachweislich geimpft oder genesen waren. Lutz Pfersdorf, Geschäftsführer des Sport- und Schuhaus Pfersdorf in Hof:

Nachdem das Bayerische Verwaltungsgericht die 2G-Regelung in Einzelhandelsgeschäften gekippt hat, kommen nun wieder deutlich mehr Kunden in die Läden. Außerdem seien die Mitarbeiter wieder entlastet, weil sie sich nicht mehr mit Nachweiskontrollen beschäftigen, sondern ungehindert ihrer Tätigkeit nachgehen können, so Pfersdorf weiter.

Die Pandemie hält aktuell aber noch ganz andere Hürden für die Einzelhändler bereit. So fallen krankheitsbedingt vielerorts Mitarbeiter aus und auch Warenlieferungen verzögern sich, weil Industrien aufgrund von Personalmangel zeitweise geschlossen werden.