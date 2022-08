Aktuelle Infektionslage: Sachsen verlängert Corona-Schutzverordnung

Die Inzidenzwerte in Sachsen sind mit unter 400 in allen Städten und Landkreisen noch vergleichsweise niedrig. Trotzdem hält der Freistaat an seiner aktuellen Corona-Schutz-Verordnung fest. Die Staatsregierung hat sie bis zum 10. September verlängert. Das heißt, im ÖPNV müsst ihr auch in unserem vogtländischen Sendegebiet weiterhin eine medizinische Maske tragen. OP-Masken braucht ihr auch bei einem Besuch im Krankenhaus. Die Empfehlung geht sogar hin zur FFP2-Maske. Maskenpflicht gilt auch in Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. In den letzteren brauchen alle Besucher auch weiterhin einen negativen Test. In Krankenhäusern gilt das nur für Besucher ohne Impf- und Genesenennachweis.