Aktuelle Corona-Situation: Testzentren in der Region stellen sich neu auf

Mit den niedrigen Corona-Zahlen in der Region ist wieder deutlich mehr möglich. Für die allermeisten Dinge brauchen wir auch kein negatives Testergebnis mehr. Deshalb stellt sich der Landkreis Wunsiedel neu auf, was die Testmöglichkeiten betrifft. Die Testzentren in Marktleuthen, Selb und Schirnding schließen Ende des Monats. Das Landratsamt weist aber darauf hin, dass die Stelle in Schirnding jederzeit wieder an den Start gehen kann. Ab Juli öffnet außerdem ein neues Testzentrum in Wunsiedel im Haus der Energiezukunft. Dort bietet die DLRG aktuell schon Tests an. Es soll dann vor allem den Besuchern der Luisenburg-Festspiele dienen, die am kommenden Freitag Eröffnung feiern. Die Testmöglichkeiten in Apotheken, Drogerien und Arztpraxen bleiben weiter bestehen.

Die Teststelle in der Hofer Freiheitshalle ist schon ab Montag nicht mehr durchgehend geöffnet. Auch im Vogtland stellen viele Teststellen ihren Betrieb Ende des Monats ein.

Teststellen Landkreis Hof

Teststellen Vogtlandkreis