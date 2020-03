Aktuelle Auswirkungen des Corona-Virus in der Region

Für die Schülerinnnen und Schüler gibt es verlängerte Osterferien. Der Freistaat Bayern hat beschlossen, wegen des Corona-Virus alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich 20. April zu schließen. Die Stadt Hof stellt ihren Schulbusverkehr deshalb ab Montag ein. Im Landkreis Wunsiedel gilt dann der Ferienfahrplan. Auch weitere Städte in der Euroherz-Region schließen ihre Einrichtungen. In Hof haben die Turnhallen, der Eisteich und das Jugendzentrum Q zu. Das Osterferienprogramm, die Stadtteilarbeit und die Jugendarbeit auf den Spiel- und Sportplätzen fallen aus. Die VHS Fichtelgebirge, die Musikschule, das Jugend- und Kulturzentrum und der Jugendtreff am Vorwerk in Selb sind geschlossen. Veranstaltungen im Hallenbad fallen außerdem aus. Die Stadt Arzberg hat sogar alle Veranstaltungen bis Ende April abgesagt. Ab morgen schließt Tschechien die Grenzen. Deshalb fällt auch der Zugverkehr in diesem Bereich aus. Davon betroffen ist die Vogtlandbahn und die Verbindung von Marktredwitz nach Cheb der Oberpfalzbahn. Auch der Sport ist von Corona-Virus betroffen. Die Eishockey-Saison ist bereits beendet. Handball- und Fußballspiele fallen ebenfalls aus.