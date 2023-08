Aktivworkshop zum Thema Kräuter: Museumsmobil am Weißenstädter See unterwegs

Damit den Kindern jetzt in den Ferien nicht langweilig wird, ist das Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel mit dem Museumsmobil unterwegs. Es bietet insgesamt drei Aktivworkshops am Weißenstädter See an. Heute können die Kinder zwischen 14 und 16 Uhr alles zum Thema Kräuter erfahren. Der Workshop richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bietet das Team um vorherige Anmeldung. Die Workshops sind alle kostenlos.

Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bietet das Team um vorherige Anmeldung, unter: 09232/80182 oder per E-Mail an: verwaltung@fichtelgebirgsmuseum.de