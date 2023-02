Aktivisten blockieren Ausfahrt von Autobahn 96 in München

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen in München die Ausfahrt der Autobahn 96 am Mittleren Ring in Richtung Norden blockiert. Die Polizei stellte vor Ort eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 27 und 73 Jahren fest. Zwei davon hatten sich an die Fahrbahn geklebt, wie das Polizeipräsidium München berichtete. Die Straße wurde für eine gute Stunde komplett gesperrt, bis die Einsatzkräfte die Aktivisten lösen konnten. Alle vier wurden wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.