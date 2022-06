Bei der G7-Demonstration in Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag ein Aktivist festgenommen und verletzt worden. Der Mann habe Beamte wiederholt beleidigt und bei seiner Festnahme massiv Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Dabei sei er auch leicht verletzt worden. Die Beamten kündigten weitere Ermittlungen an.

Die Veranstalter schätzten mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Kundgebung, die Polizei sprach von rund 800.