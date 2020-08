Aktive Mittagspause: Hofer Sana-Mitarbeiter wollen mehr Lohn

Rund 170 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in die Sanierung des Sana-Klinikums in Hof. Die Modernisierung kommt den Patienten zu Gute. Die Mitarbeiter schauen aber in die Röhre.

Das findet zumindest die Gewerkschaft Verdi. Schon länger fordert sie eine Lohnangleichung an den öffentlichen Dienst. Der Sana-Konzern will laut Verdi trotz 13 Millionen Euro Gewinn eine Nullrunde. Bisher gabs bei den Verhandlungen mit dem Konzern kein Ergebnis. Die Beschäftigten am Sana-Klinikum starten deshalb heute eine „aktive Mittagspause“ neben dem Haupteingang.