Aktive Mittagspause am Sana-Klinikum: Beschäftigte fordern bessere Entlohnung

Krankenschwester Franziska Böhler gibt mit ihrem Buch „I’m a Nurse“ tiefe Einblicke in das, was in deutschen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern schief läuft. Pfleger Ricardo Lange hat kürzlich bei Anne Will in der ARD seiner Wut über unser Gesundheitssystem Luft gemacht – vor Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Beide sind mittlerweile sehr bekannte Persönlichkeiten aus dem Medizin- und Pflegebereich. Sie kämpfen für eine Verbesserung für die Beschäftigten und letztendlich auch die Patienten, die von einer guten Behandlung abhängig sind.

Auch die Beschäftigten im Hofer Sana-Klinikum haben Besseres verdient, findet die Gewerkschaft ver.di. Angefangen beim Lohn. Sie fordert einen Sockelbetrag von 150 Euro monatlich und eine Entgelterhöhung von acht Prozent für die Beschäftigten aller Sana-Kliniken in Deutschland. Gehör wollen sich die Mitarbeiter des Hofer Sana-Klinikums heute bei einer aktiven Mittagspause vor dem Haupteingang verschaffen. Auf diese Weise wollen sie in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen ein Angebot der Arbeitgeberseite einfordern. Bisher verdienen sie nämlich weniger als Beschäftigte der öffentlichen Krankenhäuser.