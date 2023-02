Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien: Telefonsprechstunde im Saale-Orla-Kreis

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst mit mindestens einem suchtkranken Elternteil auf. Das teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises nun mit und weist auf eine Aktionswoche der Organisation NACOA Deutschland hin. Die „Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien“ geht bis Freitag . Im Rahmen der Aktionswoche bietet das Jugendamt im Landratsamt in Schleiz heute eine Telefonsprechstunde an – zwischen 16 und 18 Uhr.

Die Telefonnummer: (03663) 488 960. Außerdem ist die Erziehungs-, Ehe- , Familien- und Lebensberatung in Pößneck am Nachmittag ohne Termin erreichbar unter: (03647) 422835.