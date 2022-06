Aktionswoche Alkohol am Steuer: Polizei Oberfranken zieht Bilanz

Das Reaktionsvermögen und die Sehfähigkeit nehmen ab – die Risikobereitschaft hingegen steigt. Alkoholeinfluss am Steuer gilt als eine der Hauptursachen für folgenschwere Verkehrsunfälle. Im Rahmen einer Aktionswoche hat die oberfränkische Polizei verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt.

Fast die Hälfte der 80 kontrollierten Personen hat während der Fahrt unter Einfluss von Alkohol gestanden. Zudem haben sich während der Aktionswoche gleich sieben Unfälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum ereignet. Die oberfränkische Polizei will deshalb in den kommenden Wochen die Anzahl an Kontrollen erhöhen. Außerdem sollen bestehende Präventionsmaßnahmen verstärkt und ausgebaut werden.

Generell dürfen Autofahrer die 0,5 Promille-Grenze am Steuer nicht überschreiten. Wer einen Unfall baut oder auffällig fährt, kann aber bereits für einen niedrigeren Promillewert belangt werden. Gleiches gilt beispielsweise für die Nutzung von Elektrokleinfahrzeugen wie E-Scootern. Für Fahranfänger in der Probezeit und bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, gilt generelles Alkoholverbot am Steuer.