Aktionstage Sanierung: Rundgänge in Stadt und Landkreis Hof

Um Leerstände zu vermeiden und Innenstädte wiederzubeleben ist es sinnvoll, alte Gebäude effizient zu sanieren. Die Region beteiligt sich deshalb erstmals an den „Aktionstagen Sanierung“. Geplant sind unter anderem verschiedene Vorträge und Stadtrundgänge. Heute (SA) starten die Aktionstage in Stadt und Landkreis Hof. In der Stadt Hof gibt es ab 11 Uhr die Möglichkeit, den Vierseitshof in Pirk zu besichtigen. Der soll demnächst saniert werden, genauso wie ein ehemaliger Gasthof in Konradsreuth. Den könnt ihr euch ab 10 Uhr anschauen. In Rehau startet um 13 Uhr ein Stadtrundgang mit Bürgermeister Michael Abraham.

Mehr Infos zum Programm findet ihr unter: https://hausundhof.bayern/aktionstage2023/