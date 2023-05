Aktionstage Sanierung: Besichtigungen in Töpen und Gattendorf

Stadt und Landkreis Hof sowie der Landkreis Wunsiedel beteiligen sich dieses Jahr an den Aktionstagen Sanierung. Zum Programm gehören unterschiedliche Führungen und Vorträge. In Gattendorf können sich Interessierte heute über die Sanierung des Bürgerhauses informieren. Bürgermeister Stefan Müller gibt ab 14 Uhr einen Überblick über die Baumaßnahme. Um 16 Uhr gibt es eine Besichtigung des Dorfgemeinschaftshauses in Töpen. Das entsteht in einer ehemaligen Gaststätte. Mit dabei ist Bürgermeister Alexander Kätzel.

(Symbolbild)