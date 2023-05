Der Landkreis Hof will den regionalen Einzelhandel unterstützen und stärken. Dazu hat er die Aktion „HEIMATläden“ auf die Beine gestellt. Heute starten die Aktionstage in Helmbrechts. Bis zum Sonntag gibt’s dort in den Läden verschiedene Rabatte, kleine Geschenke und ihr dürft euch über besondere Beratungsangebote freuen. Ziel der Aktion ist es, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, wie sie durch ihren Einkauf die Geschäfte hier erhalten können.