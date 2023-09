Aktionstag gegen Glücksspielsucht: Auch Veranstaltung in Hof

Ist jemand von einer Sucht betroffen, kann das ganze Familien zerstören. Bei Spielsucht kann schnell das gesamte Vermögen in Gefahr sein. Darauf soll der bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht aufmerksam machen. Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern veranstaltet dazu heute im gesamten Freistaat viele Aktionen. Auch in Hof gibt es zwischen neun und 14 Uhr eine Veranstaltung am Kugelbrunnen. Die Fachstelle Glücksspielsucht der Diakonie Hochfranken bietet da verschiedene Mitmach-Aktionen zum Thema Glücksspielsucht an.

© Diakonie Hochfranken