Aktion #Wärmewinter: Diakonie Hochfranken öffnet Café im Hofer Mehrgenerationenhaus

Die hohen Preise für Strom und Gas führen dazu, dass sich viele Menschen, Sorgen machen, ob sie überhaupt noch heizen können. Vor allem Einkommensarme und Menschen in prekären Lebenssituationen sind von Energiearmut sowie Arbeits- und Wohnungslosigkeit bedroht, schreibt die Diakonie Hochfranken in einer Mitteilung. Sie macht mit bei der deutschlandweiten Aktion #Wärmewinter der Diakonie Deutschland und der Evangelischen Kirche. Die Diakonie Hochfranken öffnet daher das Café im Mehrgenerationenhaus in der Sophienstraße in Hof. Hier haben die Menschen die Möglichkeit sich aufzuwärmen, wenn sie ihre Wohnung nicht mehr richtig heizen können. Zudem müssen die Besucher dort nicht unbedingt etwas kaufen. Das Café hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 und Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.