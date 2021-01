Hier eine Meldung in eigener Sache. Unter dem Motto Maske auf, Radio an, gemeinsam rocken wir das verteilen wir von Radio Euroherz ab heute FFP2-Masken in der Region. Zusammen mit unserem Partner AGIS Industrieservice in Marktredwitz haben wir die Aktion ins Leben gerufen.

Heute starten wir damit in Hof – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Alle Infos zu unserer Verteilaktion bekommt ihr auch jederzeit hier auf der Website.